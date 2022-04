Météo : la vigilance orange neige et verglas maintenue dans la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme

Est-ce la fin de l'épisode neigeux ? Plus que trois départements sont encore en vigilance orange neige et verglas, dimanche 3 avril au matin. Il s'agit de la Loire, dela Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. Dans ces trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, cet épisode neigeux "peu habituel pour un début de printemps" pourrait "perturber la circulation", explique Météo France.

Les quantités de neige fraîche mesurées depuis le début de l'épisode atteignent "10 à 15 cm vers 400-500 m d'altitude, 15 à 30 cm au-dessus et jusqu'à 30 à 50 cm sur les massifs pré-alpins (notamment Vercors, Chartreuse) et sur le Massif central".

Ce dimanche matin, "les derniers flocons ne présentent plus de risque particulier. Le temps redevient sec dans l'après-midi". La neige en moyenne et basse altitude va fondre progressivement. Prudence : un fort risque de regel demeure pour la nuit de dimanche à lundi, avec des températures glaciales prévues.