Météo : l'été indien s'installe en Franche-Comté

En Franche-Comté, les vacanciers profitent d'un temps agréable, mardi 29 octobre, avec des températures élevées pour la saison.

À Moirans-en-Montagne (Jura), les vacanciers attendaient de pouvoir sauter dans l'eau, pourtant à 17°C. À l'extérieur, la température est de 25°C, ce qui laisse la place aux activités nautiques. "On a des activités de trois heures, donc on peut les tenir trois heures, c'est l'idéal", explique un moniteur. Sous cette chaleur, un club cycliste ferait presque tomber le maillot. Le Jura s'offre à eux sous son meilleur jour.

Un parfum d'été perdure

"On espérait avoir du beau temps et là, on a été plus que gâtés, on est le matin, on est déjà en cuissards courts, maillots courts", constate Jean-Eudes Demaret, moniteur de vélo. Durant les vacances de la Toussaint, nombreux viennent admirer le lac de Vouglans (Jura). Depuis un restaurant, la vue est imprenable sur le lac et les places à l'extérieur sont convoitées. Ceux qui ont eu la patience d'attendre contemplent un paysage sur lequel plane un parfum d'été.

