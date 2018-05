Météo : journée estivale dans le nord de la France, ciel nuageux dans le sud

Les maximales atteindront 21 à 27 °C sur la majeure partie des régions, localement 28 °C sur la région parisienne.

Vous vivez dans la moitié nord du pays ? Préparez les nappes de pique-nique. Le temps dimanche sera beau sur la partie septentrionale du pays, mais toujours nuageux sur le Sud, selon les prévisions de Météo France. C'est sur un bon quart sud-est du pays que le temps sera le plus agité.

Dès le début de journée, sur la Corse et Paca, le ciel sera très nuageux avec des pluies, durables sur les Alpes du Sud frontalières. En matinée, les nuages et les ondées s'étendront vers le Languedoc-Roussillon et le sud du Massif central.

L'après-midi, entre le pourtour méditerranéen, les Alpes, le Jura et jusqu'à l'ouest du Massif central, ainsi que sur les Pyrénées, le temps deviendra plus nettement menaçant, surtout sur le relief, avec des averses orageuses fréquentes, localement intenses avec parfois de bons cumuls de pluie.

Jusqu'à 28 °C sur la région parisienne

Sur le sud-ouest du pays, la grisaille dominera en matinée avec des brouillards ou des nuages bas fréquents. En journée toutefois, la tendance sera à l'amélioration avec le retour de belles éclaircies.

Sur la moitié nord de l'Hexagone, une fois de plus, c'est le soleil qui s'imposera du matin au soir et brillera généreusement.

Les températures seront en hausse. Les minimales varieront entre 7 et 13 °C en général, 12 à 16 près de la Méditerranée. Les maximales atteindront 21 à 27 °C sur la majeure partie des régions, localement 28 °C sur la région parisienne, un peu moins près de la Manche avec 16 à 20 °C.