Météo France prévoit jusqu'à 40 degrés localement dans le centre et le sud de la France en début de semaine prochaine

Une nouvelle vague de chaleur arrive en France. Lundi 27 juillet sera "une journée généralement bien ensoleillée et très chaude qui s'annonce sur la plus grande partie du pays", indique Météo France, dimanche 26 juillet. L'après-midi, les températures maximales affichent 31 à 36 degrés sur la moitié sud et le Centre, localement 37 près de la Basse vallée du Rhône, et 37 à 39 et ponctuellement 40 degrés de Midi-Pyrénées à Centre-est.

L'animation des masses d'air met bien en évidence les 2 pics de très fortes chaleurs de cette semaine, liés à la remontée de bouffées d'air d'origine #saharienne. La barre des 40°C sera vraisemblablement atteinte dans le sud de la France vendredi prochain. pic.twitter.com/FVyOoKEH0X — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 26, 2020

"La barre des 40°C sera vraisemblablement atteinte dans le sud de la France vendredi prochain", indique de son côté La Chaîne Météo. "Seules les régions proches de la Manche et notamment la Bretagne et la Normandie garderont un ciel assez chargé avec quelques petites pluies", nuance Météo France. Cette vague de chaleur devrait durer toute la semaine, jusqu'aux orages prévus le week-end prochain.