Météo-France maintient neuf départements en vigilance orange à la canicule, trois autres en alerte pour des risques de crues

Neuf départements sont maintenus en vigilance orange pour canicule, vendredi 2 août au matin, annonce Météo-France dans son bulletin. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Gard, de l'Hérault, du Var et du Vaucluse. L'alerte orange est donc levée pour le Rhône, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. Par ailleurs, Météo-France maintient sa vigilance orange pour crues dans la Meurthe-et-Moselle, la Seine-et-Marne et les Vosges.

Les alertes pour crues concernent plus précisément le Grand Morin aval, où il est tombé "plus de 100 mm dans certains secteurs, en particulier proche de Meilleray", note le site Vigicrues, et le Madon, où le "pic de crue a été atteint à la station de Mirecourt", avec une "hauteur observée de 3,30 m".