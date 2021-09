Orages : fin de la vigilance orange pour l'ensemble des départements concernés

Le plus dur est sans doute passé. Un nouveau bulletin diffusé par Météo France jeudi 9 septembre lève l'alerte orange pour l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, la Haute-Garonne et le Tarn. Au total, entre mercredi 6 heures et ce jeudi 6 heures, 32 départements allant du sud-ouest du pays à l'Ile-de-France étaient concernés par une vigilance orange aux orages.

Le bulletin de 6 heures de Météo France prévoit "une accalmie ce jeudi matin avant une nouvelle vague pluvio-orageuse attendue pour le milieu de journée de la vallée de la Garonne au sud du Massif Central, s'intensifiant en soirée du Piémont Pyrénéen entre Ariège et Haute-Garonne, jusqu'au Tarn / Tarn-et-Garonne, avec des cumuls importants attendus sur Midi-Pyrénées".

Les intempéries ont été les plus marquées à Agen (Lot-et-Garonne). Le record de précipitations sur 24h y a été battu en à peine une heure. Près de 129 mm d'eau se sont abattus sur la commune lors de cet orage, a expliqué Météo France sur Twitter.

L'ensemble du pays est désormais en vigilance jaune pour pluie-inondation, orages et crues, à l'exception du Territoire de Belfot, du Doubs, du Jura, de l'Ain, du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, de l'Ain, de l'Isère, de l'Ardèche, des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, de la Drôme, du Gard, du Vaucluse, des Bouches du Rhônes, des Alpes-Maritimes, du Var ainsi que les deux départements de la Corse.