Météo : des chutes de neige attendues sur une partie de la France

Les températures basses de ces derniers jours vont entraîner un risque de neige dans de nombreux départements en France. Il s’agit d’un épisode hivernal précoce.

54 départements sont placés en vigilance orange. 33 pour "neige-verglas" et 21 pour "vent". Jeudi 21 novembre, les premiers flocons sont tombés sur la pointe de la Bretagne et vont glisser lentement vers l'est. Dans des Vosges, le Jura et les Alpes, on attend plus de 50 cm de neige. Sur les routes, les usagers sont invités à être vigilants en raison des conditions de circulation difficiles. Les services de l'État en région recommandent de limiter les déplacements, de détenir des vivres et couvertures en cas d'accident, de respecter les restrictions de circulation et de faciliter le passage aux engins de dégagement des routes.

Un redoux attendu en fin de semaine

21 départements - de la Bretagne, aux Pays de la Loire, en passant par le Massif central jusqu'aux Alpes - sont placés en vigilance orange pour vents forts. À plus de 1 000 mètres, les rafales pourront atteindre jusqu'à 150 km/h dans les Alpes. Les températures vont jouer au yoyo, puisqu’une extrême douceur est attendue en fin de semaine dans le nord du pays.

