Météo : après la neige et le froid, la France va connaître un important "redoux" à partir de samedi

Samedi après-midi, le mercure pourra grimper entre 12°C et 16°C de la Bretagne au Sud-Ouest et à la Méditerranée, "avec des pointes à près de 20°C au pied des Pyrénées et en Corse", selon Météo-France.

La tempête Caetano, qui a provoqué une grosse pagaille sur le pays, quitte le territoire hexagonal. Plus aucun département n'est en vigilance orange "neige-verglas", vendredi 22 novembre à la mi-journée. Météo-France met toutefois en garde contre un risque de formation de verglas par regel, car "les températures repasseront en dessous de 0°C de la Normandie au Nord-Est" dans la nuit de vendredi à samedi. Un "redoux" est toutefois attendu à partir de samedi, selon le prévisionniste.

Les températures seront "en nette hausse", surtout dans l'après-midi. Des maximales allant de 8 et 12°C sont attendues des Alpes au Nord-Est et à la Normandie. Le mercure pourra grimper entre 12°C et 16°C de la Bretagne au Sud-Ouest et à la Méditerranée, "avec des pointes à près de 20°C au pied des Pyrénées et en Corse".

Le temps sera aussi à la douceur dimanche. Dans le Sud, Météo-France prévoit 20°C à Perpignan dimanche après-midi, 19°C à Biarritz et Tarbes, 18°C à Ajaccio, ou encore 16°C à Marseille. Dans l'Ouest, comptez 15°C pour Brest, Rennes et La Rochelle, et 16°C à Cherbourg et Bordeaux. Plus à l'Est et dans le Nord, il fera 13°C à Strasbourg, Lille et Paris, 14°C à Metz, Chaumont et Amiens. Jusqu'à 17°C sont attendus à Auxerre et Vichy et 18°C à Bourges et Limoges.