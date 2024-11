Les Pyrénées-Atlantiques placées en vigilance orange en raison de vents violents à partir de dimanche matin

Les Pyrénées-Atlantiques ont été placées en vigilance orange, samedi 23 novembre, en raison des vents violents attendus dans le département. L'alerte de Météo-France démarrera dimanche à 6 heures du matin et devrait durer jusqu'à 18 heures. "En lien avec le passage de la dépression Bert, le vent de secteur sud à sud-est se met en place", écrit Météo-France.

"On attend des rafales généralement comprises entre 100-110 km/h sur le côtier basque avec des valeurs de 120 km/h non exclues. On attend 120 à 140 km/h sur les crêtes frontalières voire davantage sur les secteurs exposés, 110 à 130 km/h en moyenne montagne", détaille l'institut de prévisions.

"Ces rafales pourront alors atteindre 90 à 100 km/h dans les vallées voire très ponctuellement un peu plus et 70-90 km/h dans les plaines basques et 50-60 km/h dans les plaines béarnaises", poursuit Météo-France.