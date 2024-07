La vague de chaleur gagne l'Ile-de-France et les Jeux olympiques, 45 départements de la moitié Sud en vigilance orange

"A Paris et en région parisienne, les températures maximales atteindront 34 à 36°C mardi", la journée la plus chaude de cet épisode caniculaire "de relativement courte durée, mais particulièrement intense", a décrit Météo-France.

Jusqu'à 36°C sur les sites olympiques parisiens. Athlètes et spectateurs se préparent à affronter de fortes chaleurs, mardi 30 juillet. Première de la saison, la vague de chaleur qui a étouffé lundi le sud de la France sous des températures allant jusqu'à 40°C gagne Paris et sa région, qui accueillent de nombreuses épreuves en plein air. L'Ile-de-France est classée en vigilance jaune, selon le bulletin de Météo-France, l'institut plaçant 45 départements d'une large moitié sud du pays en alerte orange.

"A Paris et en région parisienne, les températures maximales atteindront 34 à 36°C mardi", la journée la plus chaude de cet épisode caniculaire "de relativement courte durée, mais particulièrement intense", a décrit Météo-France, le climatologue Matthieu Sorel précisant que l'intensification de ces phénomènes est "une manifestation emblématique de notre changement climatique" . L'essentiel des tribunes temporaires ne sont pas ombragées et certaines épreuves organisées mardi après-midi seront particulièrement exposées à la chaleur (demi-finales de rugby à VII féminin, éliminatoires de hockey-sur-gazon, tours préliminaires de beach-volley et basket 3x3, qualifications en BMX freestyle...). Les athlètes "ont l'habitude", a souligné sur BFMTV le ministre délégué à la Santé Frédéric Valletoux en invitant les spectateurs à bien s'hydrater.

Pour les spectateurs, la Région Ile-de-France a annoncé lundi l'activation du plan canicule, avec distribution d'eau et de chapeaux. L'autorité des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM) a pour sa part déployé dès lundi des moyens inédits pour rafraîchir les voyageurs. Elle prévoit de distribuer 2,5 millions de briquettes d'eau dans 74 gares et stations. Des fontaines à eau sont également installées dans 94 points du réseau, "dont 90% des gares desservant les sites olympiques".

