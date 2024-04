L'Eure et la Seine-Maritime placées en vigilance orange "crues"

Les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ont été placés en vigilance orange aux crues, lundi 8 avril, annonce Météo-France dans un bulletin publié à 10 heures. Le risque concerne la Seine, en aval de la ville de Poses (Eure), selon la carte du service Vigicrues.

Celui-ci évoque, dans son bulletin local, un risque de "débordements modérés", voir "importants" entre les communes de Rouen et Duclair (Seine-Maritime), "dans les prochaines 24 heures". Ce risque de crues est la conséquence de "coefficients de marée en hausse" et "des débits élevés" déjà constatés sur la Seine, y compris à Paris, après les pluies importantes des dernières semaines.

Du fait de la dépression Pierrick, le département du Finistère est en vigilance orange pour "vent" et "vagues-submersion" lundi, à partir de 16 heures. Les départements des Côtes-d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et de la Manche seront à leur tour concernés par l'alerte orange "vagues-submersion", tout comme le Finistère, à partir de mardi matin. "Dans un contexte de grandes marées, la conjonction de hauts niveaux d'eau et de fortes vagues induit un risque marqué de 'vagues-submersion' autour de la marée haute de mardi matin (coefficient 112) pour les départements du Finistère, des Côtes-d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine et de l'ouest de la Manche, précise Météo-France.