Intempéries : les départements du Var et des Alpes-Maritimes placés en vigilance orange pour vent violent

Les rafales attendues atteigneront 100 à 120km/h sur le littoral et les sites les plus exposés de ces deux départements, annonce Météo France.

Des rafales inhabituelles vont toucher les départements du Var et des Alpes-Maritimes, lundi 15 novembre, à partir de 12 heures a annoncé Météo France. "La dépression est actuellement à proximité du Cap Corse et se déplace entre la Corse et le continent pour se positionner en mi-journée sur le littoral oriental du Var", assure Météo France.

A son approche des Alpes Maritimes et du Var le vent monte en puissance puis "se renforcera brusquement", alerte Météo France avec des rafales atteignant 100 à 120km/h sur le littoral et les sites les plus exposés de ces deux départements.

A noter en plus sur le littoral une vigilance jaune "vagues-submersion" associée: les forts déferlements peuvent engendrer des submersions par franchissements de paquets de mer sur les parties exposées ou habituellement vulnérables du littoral.