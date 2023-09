Intempéries : des dégâts matériels et des évacuations en Drôme, en Ardèche et en Isère après de fortes pluies

Routes coupées, classes inondées, conducteurs bloqués par l'eau... Les intempéries ont causé des dégâts dans ces trois départements classés en vigilance orange pour orage et pluie-inondation.

Temps de lecture : 2 min

De fortes pluies ont provoqué des dégâts matériels, lundi 18 septembre au matin, en Ardèche et dans la Drôme et des évacuations d'habitants en Isère. Ces trois départements sont classés en vigilance orange pour orage et pluie-inondation, annoncent à l'AFP les secours et la préfecture. En Ardèche, des glissements de terrain ont entraîné la coupure en plusieurs endroits de la départementale 86 entre Tournon et Sarras, dans la vallée du Rhône, ont indiqué les pompiers, qui sont intervenus une centaine de fois dans la matinée.

La vigilance orange crues est activée en #Ardèche en raison de la crue du Doux, ici à Tournon pic.twitter.com/RlgsVhTait — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) September 18, 2023

Dans le même secteur, les secours ont également procédé à la mise en sécurité de personnes coincées par les eaux dans leurs véhicules, et à celle d'élèves d'une école primaire à Vion où l'eau était montée à 20 cm au rez-de-chaussée, et qui ont été conduits à l'étage. Dans la Drôme, de l'autre côté du Rhône, l30 interventions ont été rapportées par la préfecture, qui a fait état de "crues" tout en précisant qu' "aucune victime n'était à signaler".

⚡ Les orages de Rhône-Alpes produisent aussi de violentes rafales, ici à Saint-Donat-sur-l'Herbasse dans la Drôme. 💨 (© Vincent Dequin via Météo Drôme Ardèche) pic.twitter.com/1VKOO8FZE1 — Météo Express (@MeteoExpress) September 18, 2023

"Plusieurs routes départementales sont fermées ou inaccessibles car inondées", notamment la RN7 à Tain-l'Hermitage dans le sens sud-nord. L’autoroute A7 est fermée, ce lundi après-midi, dans le sens sud-nord entre Valence (Drôme) et Chanas (Isère), ajoute la préfecture de la Drôme. La direction régionale de la SNCF, contactée par l'AFP, a précisé que ces intempéries n'avaient eu "aucun impact à ce stade" sur le trafic ferroviaire.

En Isère, depuis le début de la matinée, les pluies intenses ont aussi provoqué des inondations de route, notamment près de Beaurepaire où plus de 200 mm d'eau sont tombés en "deux heures", selon les pompiers du département. Un hélicoptère de la sécurité civile a été mobilisé pour hélitreuiller un conducteur bloqué dans sa voiture par les eaux, tandis que cinq autres automobilistes, dans la même situation, ont été transportés par les sapeurs-pompiers et mis en sécurité dans une salle communale, ont-ils précisé à l'AFP.