VIDEOS. Un violent orage de grêle frappe Toulouse, des rafales de vents à plus de 130 km/h

L'orage a été bref mais spectaculaire et intense. Vers 23 heures, mercredi 19 juin, un violent orage s'est abattu sur la région de Toulouse (Haute-Garonne). L'épisode n'a duré qu’une dizaine de minutes, mais il a été particulièrement violent. La station de Météo France de Toulouse-Francazal a enregistré des rafales de vent atteignant 137 km/h, égalant le record de la tempête de 1999.

Un #orage ⛈️probablement supercellulaire a sévi la nuit dernière sur #Toulouse. Une rafale a été mesurée à 137 km/h à Toulouse-Francazal, égalant le #record absolu de vent de la tempête de 1999 à la station. Il y est aussi tombé 15 jours de pluie... en 12 minutes.

️@Rocketika pic.twitter.com/3j1DypaQ67 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 20 juin 2019

Des vents violents accompagnés par une pluie et soutenue et de la grêle. Des grêlons de 1 à 2 centimètres de diamètre sont tombés. En 12 minutes, il est tombé l'équivalent de 15 jours de pluie, selon la Chaîne Météo.

Les pompiers sont intervenus 170 fois à Toulouse et dans les alentours, essentiellement pour des arbres arrachés tombés sur des lignes téléphoniques ou des voitures, selon les informations de franceinfo. De nombreux internautes ont partagé photos et vidéos de ce moment impressionnant et des premiers dégâts recensés.

Violent #orage sur #Toulouse vers 23h15. Très nombreux dégâts dûs aux chutes de branches, et encore de grosses accumulations de #grêle quatre heures après l’événement ! (Ici, secteur université Paul Sabatier) pic.twitter.com/7Noh06MZwM — Dorian Dziadula (@DorianDziadula) 20 juin 2019