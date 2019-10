VIDEOS. Rues inondées, arbres arrachés... Quels sont les dégâts causés par la pluie d'Argelès à Béziers ?

Une dizaine de départements du sud de la France est concernée par une alerte orange, selon Météo France.

Des rafales de vent et des trombes de pluie s'abattent sur une partie du sud de la France. Mercredi 23 octobre, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse ont été placés en alerte orange pluies-inondations tandis que les Alpes-Maritimes sont en vigilance en raison des risques de vagues-submersion. Ils rejoignent six départements – l'Aude, les Pyrénées-orientales, l'Aveyron, le Gard, l'Hérault et le Tarn – qui ont connu un déluge pendant la nuit. Franceinfo fait un tour de la situation, en images.

L'"épisode méditerranéen pluvio-orageux marqué" qui a balayé la zone depuis mardi, avec un pic en fin de nuit finalement plus tard que prévu, a provoqué la fermeture de nombreux tronçons routiers, surtout sur le littoral, arraché des toitures et des arbres et inondé des habitations.

Des tornades dans les Pyrénées-Orientales

Dans les Pyrénées-Orientales, le littoral a été le plus touché, avec une douzaine de départementales fermées ou coupées et l'inondation à Saint-Cyprien des rues menant au front de mer, tandis que dix personnes ont dû être relogées à la suite de tornades de faible intensité. Les quelque 300 pompiers mobilisés ont mené 82 interventions dues aux dégâts sur des habitations à Port-Vendres, Argelès-sur-Mer, Tresserre et Perpignan. A Cerbère, deux véhicules ont été emportés.

Des routes fermées dans l'Hérault

La circulation ferroviaire a été interrompue sur la ligne Narbonne-Béziers, avec des voies inondées en gare de Salses (Pyrénées-Orientales) et Béziers, a tweeté la SNCF. De nombreuses routes de la commune de l'Hérault ont aussi été fermées à la circulation en raison des inondations. "Dans la région de Béziers, il est tombé 300 litres d'eau par m2 lors des vingt dernières heures, dont 40% ces quatre dernières heures", a expliqué sur franceinfo Jacques Witkowski, préfet du département de l'Hérault.

Des inondations dans l'Aude

Dans l'Aude, où deux campings ont été évacués à titre préventif mardi soir, huit tronçons de départementales étaient coupés à la circulation dans la matinée, tandis que le port de Port-la-Nouvelle a été fermé. Dans ce département, endeuillé il y a un an par un épisode méditerranéen similaire qui avait fait 14 morts, les rafales de vent, qui évitent un phénomène cumulatif, ainsi que l'anticipation ont cette année fait la différence. Le dispositif a été ramené à 350 pompiers, avec notamment des renforts de sauveteurs aquatiques, a précisé la préfecture de l'Aude.

intemperies aude A Narbonne le canal de la Robine n'est pas loin de sortir de son lit. Ici il est tombé 2 mois de pluie en 2 heures ➡️ pic.twitter.com/fZZhwgzFja — Nissabelle (@Nissabelle1) October 23, 2019