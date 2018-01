VIDEO. La crue de la Seine filmée par un drone à Paris

Le Zouave qui prend l'eau, les quais inondés et la Seine qui continue de monter. Jeudi 25 janvier, la préfecture de Paris a publié des images inédites, filmées par un drone, de la crue de la Seine à Paris. Le pic de crue de la Seine est attendu ce week-end à Paris. Il devrait finalement être moins élevé que celui de 2016, mais la capitale se préparait malgré tout, vendredi 26 janvier, à la montée des eaux pour éviter tout dommage majeur.

Les prévisionnistes tablaient jusqu'à présent sur un pic entre 5,80 m et 6,20 m à Paris, soit possiblement au-dessus de la crue de 2016 (6,10 m). Mais "plus on se rapproche de l'événement, plus on arrive à réduire cette incertitude et on serait plutôt maintenant entre 5,80 m et 6 mètres", a indiqué François Duquesne.

Encore loin de la crue historique de 1910

La descente de l'eau devrait en effet être tout aussi lente que la montée des derniers jours et le niveau de la Seine devrait rester élevé plusieurs jours après le pic, même s'il reste très loin de la crue historique de 1910 (8,62 m).