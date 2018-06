VIDÉO. États-Unis : une énorme tornade s'abat sur le Wyoming

Un monstre qui fascine chasseurs de tornades et photographes. Une immense colonne de vent et de débris s'est abattue à huit kilomètres au nord de Laramie, dans le Wyoming (Etats-Unis), le 6 juin 2018. Un énorme vortex qu'a pu filmer le chasseur de tornades James Hammett, rapporte Forbes. Des dégâts matériels sont à déplorer, mais heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Sur ces images, le vent relativement faible et l'absence de pluie permettent de bien suivre le parcours et la formation de cet impressionnant tube.

Tornado directly west of our house. 8 miles N of Laramie @JessicaLebelWX pic.twitter.com/uwytWJRO5P — Aaron Voos (@atvoos) 6 juin 2018