Vents violents : près de 20 000 foyers privés d'électricité dans les Hauts-de-France

Près de 20 000 foyers sont privés d'électricité dans les Hauts-de-France, en particulier sur la Côte d'Opale, selon un nouveau comptage d'Enedis à 15h30, a rapporté France Bleu Nord, dimanche 10 décembre.

Dimanche matin, 3 000 foyers étaient privés d'électricité dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, après des chutes de câbles électriques en raison des intempéries, neige et vent, a rapporté plus tôt France Bleu Nord.

Une cellule de crise mise en place

Enedis (ex ERDF) a mis en place une cellule de crise et déployé ses équipes sur le terrain pour engager les réparations.Le tramway de Valenciennes est, par ailleurs, à l'arrêt depuis 11 heures dimanche à cause des chutes de neige.

Au total, 32 départements sont placés en vigilance orange pour vent violent, vagues-submersions, avalanches, pluies-inondations et neige-verglas. Le Nord, le Sud-Est et l'Ouest sont concernés.