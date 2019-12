Vents violents : "La tempête Fabien est à surveiller de près", prévient Météo France

La tempête Fabien doit balayer une partie du pays, notamment le Sud-Ouest, ce week-end. Franceinfo a posé trois questions à un prévisionniste de Météo France, pour savoir ce que nous réserve le ciel de Noël.

Huit départements du Sud-Est et de Corse ont été placés en vigilance orange par Météo France, vendredi 20 décembre, en raison d'un intense épisode pluvieux, avec des risques d'inondations, de submersion sur le littoral et d'avalanches dans le Mercantour. Des vents tempétueux sont attendus ce week-end sur une large partie du pays au passage de la tempête Fabien. Pourrons-nous passer Noël au sec ? Franceinfo a posé trois questions à Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France.

Franceinfo : La tempête Fabien sera-t-elle particulièrement puissante ?

Frédéric Nathan : C'est une grosse tempête bien sûr, mais elle n'a rien à voir avec la tempête de 1999 par exemple. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une tempête à surveiller de près. Elle va circuler dans la nuit de samedi à dimanche près des côtes de la Manche : les vents les plus forts vont être observés au sud de la dépression et vont concerner le quart sud-ouest cette nuit-là. On attend des vents de 110 à 130 km/h entre les côtes charentaises et d'Aquitaine. Sur le quart sud-ouest, on attend des vents de 100 à 110 km/h.

Sur la Corse, dans la nuit et une partie de la journée de dimanche, les vents vont souffler très fort, de 120 à 140 km/h, avec des pointes à 160 km/h sur les caps exposés ou sur les reliefs.

Quelles sont les principaux risques de cette tempête ?

Il faut surtout faire attention aux précipitations. Sur les 72 dernières heures, on a déjà eu un court épisode méditerranéen avec des cumuls jusqu'à 200 millimètres en Lozère. C'est un peu tard dans l'année mais cela peut arriver, ce n'est pas exceptionnel.

On aura encore pas mal de précipitations samedi et dimanche. La perturbation va donner, samedi, de bonnes précipitations sur la moitié ouest du territoire. Il faudra surveiller les cours d'eau et les avalanches, surtout dans le Nord des Alpes et des Hautes-Alpes, dans les journées de samedi et dimanche.

La situation sera-t-elle revenue à la normale pour Noël ?

Logiquement, oui. Au fur et à mesure de la journée de dimanche, tout cela va se décaler vers l'est et seule la Corse sera encore concernée par les vents les plus forts. Dimanche, on aura encore beaucoup d'averses sur les régions du Sud-Ouest. La situation devrait revenir au calme d'ici à mardi ou mercredi.

Mardi, il y aura encore un peu de pluie du Nord-Est jusqu'au Sud-Est et à partir de mercredi, le temps sera beaucoup plus sec. A temps pour le jour de Noël, donc ! Il faut aussi rappeler que les températures sont relativement douces pour la saison. En effet, l'après-midi de Noël, Météo France prévoit une moyenne de 9 °C dans la moitié nord et 14 °C dans la moitié sud.