DIRECT. Vents violents : 140 000 foyers privés d'électricité, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes

: Beaucoup de dégâts dans le Rhône aussi...j'habite limitrophe à la loire et j'ai du passer par 3 routes différentes pour me rendre au travail... portail arraché, toiture soulevée, arbres, coupures d'électricité et j'en passe... et le vent ne faiblit pas...

: Vents violents aussi dans le Jura, non mentionné sur la carte des prévisions.

: Dans l'Ain également il y a des coupures de courant.

: Gros dégâts dans les Pyrénées-Atlantiques ! Du vent de malade cette nuit !

: Rappelons que 15 départements sont en vigilance orange aux vents violents ce matin, dont 12 dans le Centre-Est. Toute la région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée, à l'exception de la Savoie et la Haute-Savoie.

: 140 000 foyers sont privés d'électricité ce matin en raison des vents violents, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes, annonce Enedis.

Pas moins de 23 départements sont placés en vigilance orange, pour des vents violents dans le Centre-Est et dans les Pyrénées, pour de très fortes pluies dans le Sud-Est et en Corse, ou encore pour inondations en Nouvelle-Aquitaine.



Ce vendredi, six lignes de métro sont toujours fermées du côté de la RATP, tandis qu'on note une légère amélioration du côté de la SNCF. Celle-ci a par ailleurs annoncé que 41% des TGV et des Intercités seront garantis les 23 et 24 décembre, tandis que 48% des usagers devront changer leur billet.





La réunion hier à Matignon entre Edouard Philippe et les partenaires sociaux a débouché sur peu d'avancées notables. Le Premier ministre, qui a défendu le principe de l'âge pivot, a dit espérer pouvoir trouver un accord début janvier avec les syndicats réformistes. En attendant, la grève continue.