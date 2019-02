Vent violent : les dix-huit départements de la Bourgogne-Franche-Comté et du Grand Est placés en vigilance orange

Le début du phénomène est prévu pour dimanche à 10 heures.

Les dix-huit départements de la Bourgogne Franche-Comté et du Grand Est sont placés en vigilance orange pour vent violent, par Météo France, samedi 9 février. Il s'agit des Ardennes, de l'Aube, des Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, des Vosges, de l'Yonne et du Territoire de Belfort Le début du phénomène est prévu pour dimanche à 10 heures.

Dix-huit départements de l'Est de la France son placés en vigilance orange pour vent violent, le 9 février 2019. (METEO FRANCE)

"Cet axe de vent fort abordera la Champagne et l'ouest de la Bourgogne à la mi-journée, balayera tout le nord-est de la France dans l'après-midi, pour passer au-delà du Rhin et des crêtes du Jura à la nuit tombante", précise Météo France. Au plus fort de l'évènement, des rafales de l'ordre de 100 à 110 km/h sont attendues.