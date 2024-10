"Tous les assureurs vont pratiquer des augmentations pour répercuter l'impact des coûts" liés aux intempéries, prévient le comparateur Assurland

"Tous les assureurs vont pratiquer des augmentations pour répercuter l'impact des coûts" liés aux intempéries qui ont touché la France cette année, a avancé jeudi 24 octobre sur franceinfo Stéphanie Duraffourd, porte-parole du comparateur d'assurances Assurland. Rien que le coût des dégâts causés par les inondations des 17 et 18 octobre dans le Centre-Est, le Sud-Est et l'Île-de-France a été évalué entre 350 et 420 millions d'euros par le réassureur public Caisse centrale de réassurance (CCR).

"Au 1ᵉʳ janvier 2025, tous les contrats d'assurance habitation et, dans une moindre mesure, les contrats d'assurance auto avec une garantie dommages vont subir une augmentation", a-t-elle rappelé, ajoutant que cela représente une hausse d'"environ vingt euros par an". Une hausse connue depuis un arrêté paru le 28 décembre 2023 qui expliquait que la surprime, qui finance le régime des catastrophes naturelles, serait augmentée de 12% à 20% pour les assurances habitation. "En France on fonctionne sur un système de solidarité nationale, donc on contribue tous à ce fonds d'indemnisation des catastrophes naturelles", a expliqué Stéphanie Duraffourd.

Mais "cette augmentation de la contribution aux catastrophes climatiques ne tient pas compte des augmentations que les assureurs vont pratiquer portefeuille par portefeuille", a souligné la porte-parole d'Assurland. La semaine dernière, le patron de la Maif, Pascal Demurger, avait confirmé sur franceinfo une hausse des cotisations de "8 à 10% pour 2025" en raison des conséquences du dérèglement climatique. "Aujourd'hui, on n'est que mi-octobre et on va peut-être avoir d'autres épisodes de très grande ampleur. Et ça pèse sur la facture de tous les assurés pour les mois suivants", a alerté Stéphanie Duraffourd.