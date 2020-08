Tempête Laura : le bilan s'alourdit à 31 morts en Haïti

Le bilan des dégâts matériels précise que plus de 6 200 maisons ont été inondées, plus de 2 300 endommagées et 243 autres détruites.

Des habitants sinistrés après les inondations provoquées par la tempête Laura à Petionville, en Haiti, le 23 août 2020. (ESTAILOVE ST-VAL / AFP)