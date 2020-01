Tempête Gloria : seule l'Aude est maintenue en vigilance orange pour crues et inondations, fin d'alerte dans les Pyrénées-Orientales

La vigilance concerne plus particulièrement la Haute vallée de l'Aude, la Vallée centrale, les Basses plaines, l'Agly et le Têt.

La situation revient peu à peu à la normale. Après le passage de la tempête Gloria, seul le département de l'Aude est maintenu en vigilance orange en raison des risques de crues et d'inondations, vendredi 24 janvier. L'alerte a été levée en pour les Pyrénées-Orientales. La vigilance concerne plus particulièrement la Haute vallée de l'Aude, la Vallée centrale, les Basses plaines, l'Agly et le Têt. Dans ces deux départements, aucun blessé ni mort n'av été signalé jusqu'ici.

Les habitants sinistrés des deux départements ont commencé jeudi à évaluer les dégâts, qui a noyé la région sous des trombes d'eau. En fin de journée, quelque 300 personnes étaient toujours empêchées de regagner leur domicile, selon la préfecture, et 396 foyers privés d'électricité, la décrue ne s'amorçant que lentement. Le trafic était également toujours perturbé sur une soixantaine d'axes routiers, tandis que trois communes étaient privées d'eau potable, sans rétablissement en vue avant le début de la semaine prochaine.

Onze morts en Espagne

Dans les Pyrénées-Orientales, où 1 500 personnes ont été évacuées mercredi, l'Agly, au nord de Perpignan, a été rétrogradée en vigilance orange. La préfecture a toutefois maintenu pour la journée son ordre d'évacuation des populations vivant à moins de 300 m du fleuve de six communes catalanes. Sur l'ensemble des Pyrénées-Orientales, 781 foyers restaient aussi en fin de journée privés d'électricité, et une trentaine de départementales toujours coupées, avec de nombreux éboulements sur le réseau routier.

La tempête Gloria, qui a ravagé le littoral méditerranéen en Espagne, a fait au moins onze morts, selon un dernier bilan obtenu jeudi soir auprès des autorités locales qui continuaient à rechercher au moins quatre disparus.

Le phénomène météorologique, s'il a été qualifié d'exceptionnel pour sa durée par Météo-France, a été moins violent et moins brutal que lors des inondations du 15 octobre 2018 dans l'Aude –qui avaient tué 14 personnes, notamment à Trèbes–permettant une meilleure anticipation et une plus grande réactivité des pouvoirs publics.