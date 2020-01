Tempête Gloria : perturbations dans les Pyrénées-Orientales

En France, la tempête Gloria frappe les Pyrénées-Orientales depuis lundi 20 janvier au soir. Un épisode qui devrait durer. La neige a d'ores et déjà perturbé la circulation et privé des centaines de personnes d'électricité. Ailleurs, des pluies diluviennes ont fait gonfler les cours d'eau. Les autorités craignent de graves inondations.

260 foyers privés d'électricité

Sur le littoral, les vagues atteignent déjà les façades. La mer est déchaînée et s'invite jusque dans les ruelles. Certaines maisons ont été évacuées. Ceux qui ont décidé de rester dans leurs résidences situées en bord de mer se sont barricadés. "On a renforcé toute la porte, on a remis bien comme il faut des choses pour éviter des infiltrations", explique une habitante. À Cerbère (Pyrénées-Orientales), les pluies ont transformé une rue en torrent. Les commerçants de proximité surveillent ces crues de près. La tempête va durer, alors la police municipale distribue des tracts pour inciter les habitants à la prudence. Dans les Pyrénées-Orientales, 260 foyers sont privés d'électricité.

