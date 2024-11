Tempête Caetano : des milliers de foyers encore privés d’électricité dans les Pays de la Loire

S. Ricottier, C. Cuello, C. Wormser, D. Fossard, M. Beaudouin, A. Lopez

Près de 50 000 foyers, principalement en Normandie et dans les Pays de la Loire, sont toujours privés d’électricité, samedi 22 novembre, après le passage de la tempête Caetano. Des centaines de techniciens sont mobilisés.

Bientôt 48 heures qu'Yvon Prel n’a plus de courant à son domicile, situé dans un village de l’Orne. "Tout est électrique : la plaque, le four, le micro-ondes… Ça ne marche pas", s’agace-t-il. La nourriture se dégrade dans le réfrigérateur et le congélateur. Pour se tenir chaud, il porte un anorak en permanence et a acheté en urgence un poêle à pétrole. L’électricité ne devrait pas revenir dans le village avant dimanche soir.

L'électricité rétablie dans 95 % des foyers concernés samedi soir

Dans la matinée du samedi 23 novembre, 47 000 foyers français étaient encore privés de courant. La majorité se trouve dans les Pays de la Loire. À Pornic (Loire-Atlantique), un habitant et son épouse prennent leur mal en patience. "On joue aux cartes, on se couche et on bouquine. (…) Mais les nuits sont longues", confie-t-elle. C’est déjà la troisième coupure de courant qu’ils subissent dans l’année. "On se sent coupés du monde", déplore son mari.

Selon Enedis, l’électricité devrait être rétablie dans 95 % des foyers concernés dans la soirée de samedi.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus