Tempête Bella : des "vents très forts", des "vagues importantes", de la pluie et de "sérieuses" chutes de neige, selon Météo France

Des rafales jusqu'à 130 km/h sont attendues dans le Finistère et la Manche dimanche matin. Des vagues importantes vont également frapper la façade atlantique et de fortes chutes de neige vont tomber sur le Limousin, l'Auvergne et dans le nord-est.

Les départements du Finistère et de la Manche sont placés en vigilance orange aux vents violents samedi 26 décembre. "Des vents très forts, avec des pointes possibles à 130 km/h, sont attendus en seconde partie de nuit", explique à franceinfo François Jobard, prévisionniste à Météo France. "Des vagues importantes" vont également s'échouer sur le littoral de toute la façade Atlantique, "de la Loire-Atlantique jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques".

Venue d'Islande, la tempête Bella s'accompagnera dimanche de pluies abondantes sur une large partie de la France et de chutes de neige par endroits. "De deux à cinq centimètres" de neige "dès 300m d'altitude sur une partie du nord-est" et "de 20 à 40 cm de neige au-dessus de 800 m d'altitude sur une partie du Limousin et de l'Auvergne".

franceinfo : La tempête Bella arrive dès samedi soir ?

François Jobard : Le vent continue de se renforcer ce samedi soir sur la Manche. Il n'est pas encore tempétueux mais à mesure que la dépression Bella poursuit sa route en direction des villes britanniques, avec la différence importante de pression, on a des vents très forts qui sont attendus en seconde partie de nuit sur le Finistère, sur la Manche et plus généralement sur tous les départements bordant la Manche. Dimanche, le tout début de matinée sera marqué par des vents très forts, avec des rafales entre 100 et 120 km/h généralement et des pointes possibles à 130 km/h.

Vous prévoyez également une mer agitée dimanche sur la façade atlantique ?

On attend des vagues très importantes au large. Certaines portions du littoral, de la Loire-Atlantique jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, pourraient subir l'assaut de vagues importantes. Il faut éviter de s'y promener et de s'approcher trop près du bord.

Il y a aussi de la pluie abondante attendue dimanche sur une large partie du pays, accompagnée de neige par endroits ?

C'est dans la nuit de dimanche à lundi que la situation météo va sérieusement se dégrader sur une partie du Limousin et de l'Auvergne. Dès 600 mètres d'altitude, la neige va tomber de façon abondante et former une couche vraiment significative, avec 20 à 40 cm au dessus de 800 mètres d'altitude. C'est donc un épisode de neige tout à fait sérieux qui est attendu. Il y aussi un risque de neige moins abondante mais à très basse altitude attendu sur une partie du nord-est, entre la Côte d'Or, le plateau de Langres, les Ardennes et le plateau lorrain. À l'avant de la perturbation, la neige pourrait tomber quasiment jusqu'en plaine, en tout cas à partir de 300 mètres d'altitude, et former une couche de 2 à 5 cm.