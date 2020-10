Tempête Barbara : au moins 50 000 foyers privés d'électricité dans le sud de la France, des arbres arrachés mais pas de victimes

Les rafales de vent ont atteint jusqu'à 216 km/h par endroit.

La tempête Barbara et ses vents puissants ont arraché cette nuit des arbres, sans faire de victimes, ce qui prive au moins 50 000 foyers de courant dans le sud de la France.

Limousin

En Limousin, 16 000 foyers étaient privés d'électricité mercredi 21 octobre au matin à cause de la tempête, indique France Bleu. Des arbres, soufflés par le vent, sont tombés sur les voies et sur des installations électriques. Les rafales ont atteint les 100 km/h d'après Enedis et Météo France.

En Corrèze, 12 000 foyers étaient touchés, 3 300 en Haute-Vienne et 700 en Creuse. Enedis se mobilise pour rétablir l'électricité dans les foyers avec 180 techniciens.

Pyrénées-Atlantiques

Dans les Pyrénées-Atlantiques, 19 000 clients étaient privés d'électricité dont 12 500 au Pays Basque. Des rafales à 216 km/heure à Iraty ou 131 km/heure ont été enregistrées. Tout le secteur montagne du Pays Basque est touché : Saint Pée sur Nivelle, Sare, Ainoha, Baïgorry, Les Aldudes, Banca et jusqu'à Tardets.

Occitanie

En Occitanie, quelques coupures de courant en Haute-Garonne et en Aveyron dans le bassin de Decazeville.