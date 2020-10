Tempête Alex : un record de vent à 186 km/h et 80 000 foyers privés d'électricité dans le Morbihan

Les pompiers avaient réalisé 210 interventions dans une cinquantaine de communes du Morbihan à 5 heures du matin.

Une rafale record a été enregistrée dans la nuit de jeudi à vendredi 2 octobre à Belle-Île-en-Mer, dans le département du Morbihan, au niveau de la pointe du Talut, avec 186 km/h a annoncé Météo France vendredi 2 octobre. Selon France Bleu Armorique, la station météo de l'île ne répond d'ailleurs plus. Le précédent record, datant de 1990, était de 162 km/h. "On ne s'attendait pas à avoir une rafale à 186 km/h", a réagi sur franceinfo Tibault Grollemund, le maire du Palais à Belle-Île-en-Mer. Dans sa commune, il y a "beaucoup de dégâts", principalement des arbres tombés sur les routes, "mais pas de dégâts matériels sur des maisons" selon ses premières constatations.

Les accès sont en train de se rétablir mais il y aura beaucoup de travail toute la journéeTibault Grollemundà franceinfo

''Il y a eu des dégâts, des arbres tombés, des poteaux électriques hors service et une partie de la communea été sans électricité pendant quelques heures, indique de son coté le maire de Carnac. Il n'y a pas de dégâts humains. On est assez habitués à ce genre d'épisodes en Bretagne...''

Ailleurs, d'autres rafales assez importantes ont été enregistrées, avec par exemple 157 km/h à Groix ou 135 km/h à Sarzeau. A Vannes, la toiture d'un collège a été arrachée par les rafales selon la préfecture du Morbihan. Il y a également eu des précipitations conséquentes : entre 40 et 60 mm, voire 80 mm localement. A 5 heures du matin, 80 000 personnes étaient privées d'électricité dans le Morbihan, principalement sur la bande littorale ou dans l'est du département. Il n'y a pas de victime à déplorer.

Des rafales à 111 km/h enregistrées à Saint-Nazaire

Dans le Morbihan, les pompiers avaient réalisé 210 interventions dans une cinquantaine de communes à 5 heures du matin. Dans le Finistère, seule une douzaine d'interventions sans gravité ont été recensées, selon France Bleu Breizh Izel. En Loire-Atlantique, des rafales à 111 km/h ont été enregistrées à Saint-Nazaire et les pompiers ont réalisés près d'une trentaine d'interventions, notamment pour des chutes d'arbres ou des toitures arrachées. Plusieurs lignes ferroviaires sont perturbées, notamment entre Saint-Nazaire et le Croisic où la circulation est coupée, tout comme la ligne Savenay/Saint-Nazaire. En Bretagne, la circulation des trains est très difficile dans les secteurs de Rennes, Saint-Brieuc et Saint-Malo.