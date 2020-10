DIRECT. Tempête Alex : le Morbihan est placé en vigilance rouge, quatre autres départements de l'Ouest toujours en orange

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ALEX

: Bonjour et @Lionel, la fermeture du pont de Cheviré à Nantes (Loire-Atlantique), du fait de la tempête Alex, n'a pas encore été annoncée. Selon 20 Minutes, des restrictions concernant ce pont sont néanmoins attendues en fin de journée. Le pont de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) sera quant à lui fermé entre minuit et 6 heures cette nuit.

: Et celui de cheviré ?

: Et le pont de Cheviré, à Nantes, sera-t-il fermé ? Merci pour votre réponse FI

: Merci à @polo44 qui nous permet de relayer cette information : du fait de la tempête Alex, le pont de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) sera fermé entre minuit et 6 heures cette nuit, relate France Bleu Loire Océan. Le département de la Loire-Atlantique est placé en vigilance orange pour vents violents, à l'approche de la tempête.

: Pour info, le pont de Saint-Nazaire sera fermé la nuit prochaine entre minuit et 6 heures.

: Nous venons de joindre Météo France au sujet du passage de quatre départements du Sud-Est en vigilance orange. Selon l'organisme, "il s'agit des répercussions de la tempête Alex, une sorte de seconde conséquence de la même tempête". "L'ensemble du pays est plus ou moins touché, avec 58 départements en vigilance (jaune, orange ou rouge) et un épisode de pluies intenses propre à la Méditerranée."

: Météo France ajoute que "l'épisode pluvieux associé au passage de cette perturbation tempêtueuse", la tempête Alex, "donnera de forts cumuls de pluie en Bretagne, de l'ordre de 40 à 60 mm de manière assez généralisée, et localement 80 mm".

: Dans le Morbihan, placé en vigilance rouge pour vent à l'approche de la tempête Alex, "on doit s'attendre à des valeurs de rafales entre 130 et 150 km/h, voire plus en pointe ponctuellement, sur le sud du département essentiellement", prévient Météo France. "De nombreuses chutes d'arbres et coupures de courant sont donc à redouter", ajoute l'organisme, et "la précocité du phénomène, avec une végétation encore bien feuillue et la fragilisation des systèmes racinaires par les pluies marquées constituent des facteurs aggravants".

: Dans le détail, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique sont placées en vigilance orange pour vent, le Finistère pour pluie-inondation et crue. Les Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes et le Var sont placés en vigilance orange pour orages et pluie-inondation, précise Météo France.

: Météo France place le département du Morbihan en vigilance rouge pour vent à l'approche de la tempête Alex, et huit départements sont placés en vigilance orange.

: La tempête Alex, attendue cette nuit en Bretagne, risque d'être particulièrement virulente, selon les prévisionnistes. "Il faut remonter à Zeus en mars 2017 ou à Lothar en décembre 1999 pour retrouver une tempête d'une violence équivalente", explique à France 3 Bretagne Steven Tual de Météo Bretagne. Dans des zones comme le pays de Vannes, Quiberon et les îles du Ponant, Groix, Houat et Hoedic, "on pourrait atteindre des rafales de 150 à 160 km/h", prévient-il.

14 heures (et quelques minutes), faisons un nouveau point sur l'actualité de la journée :



Les maires des grandes métropoles françaises ont obtenu un sursis dans les mesures prises pour tenter d'endiguer l'épidémie de Covid-19, le temps d'évaluer leur efficacité. Suivez notre direct.



Cinq départements de l'ouest de la France – le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique – sont placés en vigilance orange par Météo France, aujourd'hui, à l'approche de la tempête Alex.





L'Union européenne va lancer une procédure d'infraction contre le gouvernement britannique, du fait de son projet de loi controversé revenant en partie sur l'accord du Brexit signé entre Bruxelles et Londres en octobre 2019. Plus de détails dans cet article.



Deux journalistes du Monde ont été blessés ce matin dans la ville de Martuni, dans le Haut-Karabakh. Selon les autorités arméniennes, ces journalistes ont été blessés lors d'un bombardement mené par les forces azerbaïdjanaises.

Il est l'heure de faire le point sur l'actualité.



Il est 9 heures, le moment de faire le point sur l'actualité de cette matinée.



: Bonjour @Page et @Chacha. La tempête Alex va pénétrer "la Bretagne la nuit prochaine, générant des vents tempétueux. La perturbation associée à cette dépression apportera des pluies soutenues", a annoncé Météo France ce matin. Voici le détail de cette vigilance orange : le Finistère est en vigilance orange "pluie-inondation", les Côtes-d’Armor et le Morbihan en vigilance orange "pluie-inondation" et "vent violent", et l’Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique sont en alerte pour "vent violent".

: Bonjour, avez vous des prévisions en ce qui concerne la tempête Alex qui doit frapper la Bretagne à partir de ce soir avec une grande violence? Merci

: La tempête Alex touche toute la France ?

: Le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique sont placés en vigilance orange par Météo France aujourd'hui.

On débute avec le traditionnel point sur l'actualité.



Au total, 1 232 malades du Covid-19 sont désormais en réanimation dans le pays (contre 1 198 hier), ce qui représente 135 entrées sur les dernières 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France.



• L'autopsie de Victorine Dartois révèle "une mort par noyade avec intervention d'un tiers", annonce le parquet de Grenoble. Le corps de la jeune femme a été retrouvé avant-hier, à proximité du domicile familial de Villefontaine.





La tempête Alex est attendue aujourd'hui dans le nord-ouest du pays, de la Vendée à la Normandie. Les vents pourront atteindre jusqu’à 140 km/h.



Pas de sanction pour Neymar (PSG) et Alvaro Gonzalez (OM). Les deux joueurs étaient accusés de propos discriminatoires lors du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille le 13 septembre dernier.