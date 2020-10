Tempête Alex : en vigilance rouge, les Alpes-Maritimes ont fermé les écoles et coupé les transports

Après la Bretagne, le Sud et l’Est devraient aussi subir les conséquences de la tempête Alex, note France 2, vendredi 2 octobre. 11 départements ont été placés en vigilance orange. Les Alpes-Maritimes, quant à elles, sont placées en vigilance rouge car des pluies virulentes et des vents violents sont attendus. Pour anticiper la venue d’Alex, toutes les écoles ont d’ailleurs été fermées dans ce département.

Les écoles fermées vendredi 2 octobre

Pour Laetitia Zamparini-Ricci, gérante d’une agence d’événementiel et mère de famille, cette situation ne lui rappelle que trop bien le confinement. "En cette période de Covid, on évite de solliciter trop les grands-parents et j’ai la chance de pouvoir travailler en télétravail", raconte cette femme qui fait donc l’école à la maison à ses deux fils. En outre, au-delà des établissements scolaires, les transports sont tous en train d'être coupés, relate la journaliste Alexandra Lay, en direct de Nice (Alpes-Maritimes).

