Tempête Adrian : l'Italie endeuillée

Venise (Italie) sous les eaux. L'"acqua alta" comme rarement la ville en a connu. Plus d'un mètre et demi d'eau, les mouettes peuvent enfin nager sur la place Saint-Marc, qui a été fermée aux touristes. Difficile de faire la différence entre la place et la lagune. Toutes les boutiques alentours sont inondées. Et les touristes se déplacent comme ils peuvent.

Une dizaine de morts

Toujours au nord de l'Italie, mais cette fois à Gênes. Des vents violents ont soufflé jusqu'à 180km/h provoquant de gros dégâts. Certains bateaux amarrés au port se sont renversés, d'autres se sont déplacés de plusieurs mètres, jusque sur la terre ferme. Depuis dimanche 28 octobre, plus d'une dizaine de personnes sont mortes en Italie. Rome et sa banlieue sont ce mardi bloqués par des arbres déracinés, provoquant de gros embouteillages. Toutes les écoles de la capitale sont aujourd'hui fermées.

