"Si jamais il y a une nouvelle inondation, je ne resterai pas dans cette maison" : les évacués du Var ont passé la nuit dans des hébergements d'urgence

Fortement touchés par les intempéries, des habitants du sud-est de la France ont dû être mis à l'abri. À Hyères, près de 30 personnes ont dormi dans la salle du forum du Casino. Reportage.

En raison des fortes intempéries qui frappent le sud-est de la France depuis la nuit de vendredi 22 novembre, le fleuve Gapeau a débordé à Hyères dans le Var. Le lotissement de l'Oratoire, fortement touché, a été partiellement évacué. Près de 30 personnes ont passé toute la journée de samedi cloîtrés dans la salle du forum du Casino, réaménagée en centre d'hébergement d'urgence, à attendre le feu vert pour rentrer à la maison. Mais les pompiers, eux, voyaient rouge pour la nuit, un niveau d'alerte rarement utilisé par Météo France et qui correspond à un réel danger pour la population. Alors les sinistrés sont restés.

À chacun sa technique pour évacuer le stress

"Je joue au Uno, explique l'un des évacués. J'invente des règles. L'attente est longue mais bon…" Roseline, de son côté, compte les heures. Elle est inquiète. En 2014, elle a déjà été inondée, 1m20 d'eau dans sa maison. "Si jamais il y a une nouvelle inondation, il est certain que je ne resterai pas dans cette maison, dit-elle. C'est vraiment un traumatisme psychologique parce que l'on perd tout ce sur quoi on a investi. C'est trop. Plus ça va, plus je me dis que je n'y resterai pas, sur Hyères".

Odette a déjà connu quatre évacuations mais elle garde le sourire grâce à son chien qui est de la partie. "Il a 15 ans alors à chaque fois, il est du voyage. J'ai pris le panier du chien parce qu'il a besoin de dormir et tout le petit nécessaire." Après la nuit sur un lit de camp tout près de son chien, Odette espèrait pouvoir rentrer chez elle, dimanche, les pieds au sec.

