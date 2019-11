DIRECT. Séisme dans la Drôme et l'Ardèche : quatre blessés, dont un grave, et d'importants dégâts au Teil

Ce qu'il faut savoir

Un séisme de magnitude 5,4 a été ressenti lundi 11 novembre, un peu avant midi, dans la Drôme et l'Ardèche. D'après le Bureau central sismologique Français (BCSF) de Strasbourg, ce tremblement de terre a son épicentre au sud de Montélimar. Quatre blessés, dont un grave, sont à déplorer selon un premier bilan des autorités préfectorales. D'importants dégâts ont été constatés au Teil, en Ardèche, selon la mairie.

Quatre personnes blessées, dont une grave. Le préfet de l'Ardèche a indiqué dans un tweet que trois personnes avaient été blessées légèrement du fait du tremblement de terre. Le dernier bilan des préfectures indique 4 blessés, dont un grave, dans la Drôme. Cette personne a été grièvement blessée après la chute d'un échafaudage et a été transportée en urgence absolue à l'hôpital.

La ville du Teil, en Ardèche, (8 000 habitants) a été particulièrement touchée. Les clochers de deux églises menacent de s'effondrer, 200 maisons ont été fortement touchées, et des personnes ont été évacuées et mises en sécurité. Le maire de la ville a annoncé que tous les établissements scolaires et les crèches seront fermés mardi. "Le collège est touché et on a déjà deux écoles qu'on a identifiées qui ont été touchées", précise l'élu à franceinfo.

La secousse a été ressentie dans une partie du sud-est de la France. Dans la Drôme, en Ardèche, à Lyon et jusqu'à Montpellier. "La Terre a tremblé à Montélimar. A priori aucun blessé n'est à déplorer, a tweeté le maire, Franck Reynier. Il n'y aurait pas de dégâts. Aucune intervention de pompiers n'a été nécessaire." Il a par ailleurs appelé la population à ne pas saturer les services d'urgences d'appels. Les pompiers du Vaucluse ont reçu "une cinquantaine d'appels principalement de communes situées au nord du département, notamment Bollène et Valréas", a indiqué un porte-parole à l'AFP.

Des vérifications d'EDF sont en cours dans les centrales nucléaires à proximité. D'après le fournisseur d'électricité, interrogé par France Bleu Drôme-Ardèche, aucune incidence n'est à craindre, ni sur la production d'électricité ni sur la sûreté des installations des centrales du Tricastin et de Cruas. Des vérifications sont en cours, comme l'exige la procédure.