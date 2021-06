C. Barbaux, N. Boubetra, T. Le Bras, A. Boulet

Seine-Maritime, Oise, Seine-et-Marne... Les violents orages tombés dans la soirée du mercredi 2 juin ont provoqué d'importantes inondations dans plusieurs départements français. En Seine-et-Marne, 60 millimètres de précipitations, soit l'équivalent de deux semaines de pluies, se sont abattus en 30 minutes sur une dizaine de communes. À Thieux, notamment, un brusque torrent d'eau boueuse a déferlé dans les rues. Aucun blessé n'est à déplorer, mais près d'une centaine de maisons ont été inondées.

Les appels des sinistrés aux numéros d'urgence perturbés

Chez une habitante de Thieux, l'eau est montée d'un mètre dans le jardin et le rez-de-chaussée. "On racle depuis trois-quarts d'heure et ça ne s'arrête pas, ça passe sous les murs, l'eau arrive du jardin. Tout est inondé, détruit", se désolait-elle mercredi soir. Autre problème de taille, une panne des numéros d'urgence a perturbé les appels des sinistrés. Les pompiers ont donc organisé un accueil physique dans les 62 casernes de Seine-et-Marne.