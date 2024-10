Seine-et-Marne : après les intempéries à répétition, que vaudront les maisons inondées ?

Que faire suite à ces vagues d'inondations à répétition ? Quelles conséquences à moyen terme pour les habitants ? Les habitants s’interrogent désormais sur la valeur de leurs biens. Plusieurs élus craignent que leurs communes deviennent par la suite des villes fantômes à cause de la succession des catastrophes écologiques et humaines.

Que faire suite à ces vagues d'inondations à répétition ? Quelles conséquences à moyen terme pour les habitants ? Les habitants s’interrogent désormais sur la valeur de leurs biens. Plusieurs élus craignent que leurs communes deviennent par la suite des villes fantômes à cause de la succession des catastrophes écologiques et humaines.

Pascal Parra a fini les travaux il y a dix jours et venait tout juste d’accueillir sa nouvelle locataire. Mais les inondations ont tout saccagé en quelques minutes. “Tout a pris l’eau, tout est à changer”, déplore-t-il face au matériel tout neuf. “C’est 12 000 euros d’investis pour une semaine”, ajoute-t-il. Il faudra au moins un mois et demi pour tout remettre en état. Le retraité avait acheté l’appartement pour compléter ses revenus mais face à la multiplication des crues, il s’interroge. “Plus on va dans le temps et moins ce bien aura de la valeur” explique-t-il.

"Je préfère perdre de l'argent que ruiner ma santé"

Marine Sevel a, elle, pris sa décision. Elle va vendre sa maison, achetée il y a 20 ans, pour 175 000 euros. Elle a subi quatre inondations, dont trois depuis le début de l’année. Le découragement a eu raison de son attachement à sa propriété. “Là, je ne pense pas qu’elle ait de la valeur”, regrette-t-elle. “Je préfère perdre de l’argent que ruiner ma santé parce que c’est fatigant”, ajoute-t-elle. À quelques mètres, la rivière du Grand Morin en crue a inondé le centre-ville jeudi 10 octobre. Limiter les constructions au bord de la rivière, lancer des travaux de rétention d’eau, c’est maintenant le chantier qui s’annonce pour les pouvoirs publics.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.