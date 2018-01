Routes coupées, écoles fermées, habitants privés d'eau potable... Les conséquences des fortes pluies et des inondations

Vingt-trois départements sont toujours placés en vigilance orange. Les craintes persistent concernant de nombreux cours d'eau dans le Doubs et le Jura.

"La tendance est clairement à l'accalmie en ce qui concerne les précipitations" : le dernier bulletin d'information national de Vigicrues se veut rassurant. Mais 23 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France en raison des risques d'inondations et de crues, mardi 23 janvier.

La Seine et le Rhin font l'objet d'une vigilance toute particulière, la crue des deux fleuves n'étant toujours pas stabilisée. Les dégâts sont déjà importants dans le Doubs et le Jura où certaines entreprises sont totalement à l'arrêt, de nombreuses écoles fermées et des routes totalement impraticables. Franceinfo revient sur les nombreuses conséquences de ces inondations dans l'Hexagone.

Une crue "décennale" en Alsace

Dans l'est de la France, on surveille de près la crue du Rhin et de ses affluents : le cumul de fortes précipitations et la fonte des neiges menace de les faire déborder. Ils devraient atteindre leur hauteur maximale mardi. Les autorités anticipent une possible "crue décennale", la plus élevée depuis dix ans. Déjà supérieur au niveau de la crue de juin 2016, le débit du fleuve pourrait égaler celui de la crue de juin 2013. Il reste encore loin de celle de mai 1999.

A titre préventif, la préfecture du Bas-Rhin a tout de même annoncé, dans un communiqué, "la nécessité de mettre en eau le polder d'Erstein en vue d'une rétention de crue". Cette immense zone de rétention de crue a débuté son remplissage dans la matinée : elle peut stocker 7,8 millions de m3 d'eau. En parallèle, le fleuve est quant à lui fermé à la circulation de Bâle à Germersheim (Allemagne).

Réunion de concertation en cours sur l'éventuelle mise en eau du polder d'Erstein, présidée par le sous préfet de Sélestat-Erstein. pic.twitter.com/uzFaHesoZU — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) 22 janvier 2018

Le trafic sur le RER C coupé

A Paris, la Seine devrait monter jusqu'à 5,70 m mercredi avant d'atteindre un pic de 6,10 m en fin de semaine, selon France Bleu. Un niveau équivalent à celui de juin 2016. Le RER C sera donc coupé à partir de mercredi : aucun train ne circulera intra-muros sur cette ligne. Sept stations sont concernées : Saint-Michel-Notre-Dame, Musée d’Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du Président Kennedy, Boulainvilliers.

Infotrafic #RERC : Mercredi 24 janvier : Trafic interrompu entre Javel et Paris Austerlitz et entre Avenue Henri Martin et Paris Austerlitz. Les horaires du calculateur d'itinéraires seront mis à jour d'ici la fin de la journée. Motif : crue de la Seine > https://t.co/18kUF5Glpe — RER C TRANSILIEN (@RERC_SNCF) 23 janvier 2018

Comme dans tous les départements concernés par les crues et placés en vigilance orange, la navigation reste déconseillée à Paris. La circulation des bateaux-mouche a été interrompue.

Des entreprises au chômage technique

Dans le Doubs, à Mandeure, l'usine Faurecia qui compte 310 salariés est totalement à l'arrêt suite à d'importantes inondations dans l'un de ses ateliers. Par conséquent, le site PSA à Sochaux a également suspendu sa productions faute de pots d'échappement, fournis par Faurecia. L'entreprise n'est en revanche pas menacée par les inondations grâce à des travaux de protection des crues réalisés par le passé, indique une source syndicale à France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Au total, 2 000 salariés se retrouvent au chômage technique.

Bien d'autres entreprises et commerces ont été touchés par les pluies diluviennes, comme à Dolincourt (Aube) – où un restaurant, le garage et la menuiserie ont dû fermer dimanche – ou dans les Vosges.

L'eau potable inconsommable

En Seine-Maritime, 18 communes sont privées d'eau potable à cause des intempéries, ce qui concerne environ 4 400 habitants, d'après France Bleu. Dans ces secteurs, l'eau est impropre à la consommation à cause d'une contamination microbienne liée aux fortes pluies. Elle apparaît trouble ou colorée par des particules d'argile et de limon.

Même situation en Haute-Saône, où de nombreux habitants sont invités à consommer de l'eau minérale afin de se prémunir notamment contre les risques de gastro-entérite. Comme le rapporte France Bleu, "mieux vaut donc éviter aussi de se laver les dents ou de laver les aliments".

De nombreuses écoles fermées

Dans les communes placées en vigilance orange, plusieurs écoles sont fermées depuis lundi comme à Pont-l'Evêque (Calvados) ou dans le petit village de Conde-Sainte-Libiaire (Seine-et-Marne). La situation est encore plus compliquée dans le Doubs, département particulièrement touché à cause des crues des rivières Loue et Doubs.

D'après France Bleu, les établissements scolaires sont restés fermés, mardi, à Ornans, Quingey, Port-Lesney et Pagnoz, faute de transports scolaires. A Doubs, l'école maternelle est également fermée à cause du risque d'inondation. A Quingey, plusieurs résidents ont été évacués d'une maison d'accueil dans la nuit de lundi à mardi.

Dans la ville d'Ornans, les dégâts matériels sont très importants, "du jamais-vu depuis 1995", d'après les témoignages des habitants recueillis par L'Est républicain. Dans le même département, le match Sochaux-Lens a, lui, été reporté lundi à cause des intempéries.

Des axes routiers submergés

"Il est rappelé que même un 4x4 peut être emporté dans 30 cm d'eau", rappelle France 2. Message reçu pour de nombreuses communes où la circulation est coupée. A Paris, la voie Georges-Pompidou est interdite aux voitures, depuis le pont du Garigliano jusqu'au pont Bir-Hakeim. Le souterrain des Tuileries est également fermé, tout comme l'axe entre les Tuileries et la voie Mazas. Les voies sur berge piétonnes ont également été fermées.

Dans le Doubs, France Bleu fait état de plusieurs routes inondées. C'est le cas à Valentigney, à Dung, à Mathay, à Nommay, à Blussangeaux ou encore à Voujeaucourt. Dans le Calvados, 19 routes étaient fermées mardi alors que 34 communes ont été touchées par les inondations, indique France 3 Normandie. A Mâcon (Saône-et-Loire), les berges sont submergées et un mur anti-crues a été déployé même si le pic semble avoir été atteint.