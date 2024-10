: Reportage "Si ça recommence souvent, on va penser à partir" : en Seine-et-Marne, la lassitude et l'inquiétude devant la récurrence des inondations

Après les grosses inondations à Crécy-la-Chapelle, en Seine-et-Marne, l'heure est maintenant au constat et au nettoyage, alors que la décrue a commencé. Près de 200 personnes du centre du bourg ont dû être évacuées. Il y a eu plus d'1,3 mètre d'eau à certains endroits. Des inondations liées à une forte crue de la rivière du Grand Morin. L'état de catastrophe naturelle va être déclaré. Un phénomène récurrent qui inquiète les habitants alors qu'on se rapproche de la saison des pluies. Mais désormais, il faut se préparer à la suite.

Bottes aux pieds, pas le choix, Prescillia récupère sa chienne bloquée à l'étage de sa maison. Ce n'est pas la première inondation qu'elle connaît, loin de là, mais elle n'avait jamais vu ça avant. "Même en 2016, ce n’était pas autant, là c'est du hors norme. Ça fait quatre fois dans l'année. Les assurances, à un moment, ne veulent plus..."

Sarah aussi a été impressionnée par la montée rapide de l'eau. Cette mauvaise expérience lui a fait prendre conscience qu'il fallait mieux anticiper. "On va surtout essayer de se préparer pour l'avenir parce qu'on réalisait qu'on n'était pas du tout préparés. Les bougies, c'était de la chance, on n'a pas de réchaud, on n'avait pas de bottes en caoutchouc non plus."

"On avait des voisins qui nous parlaient de sacs de sable, on ne comprenait pas. On n'avait jamais vécu ça, donc on se disait : 'Comment ça, le sable ?'" Sarah, habitante sinistrée à franceinfo

Donc on a appris plein de choses en termes de survivalisme sur le tas, poursuit cette habitante, mais c'est vrai que ce n’est pas des choses évidentes et logiques, on n'y pense pas forcément. Si ça recommence souvent, on va penser à partir."

La crainte d'un hiver difficile

Certains habitants redoutent de nouveaux épisodes d'inondations avec le début de la saison des pluies. Jean-Yves s'inquiète de voir les habitants et commerçants partir. "Si la ville devient morte, il n'y a plus de vie et l'immobilier chute, tout chute. C'est une économie simpliste mais il faut peut-être penser à l'avenir et travailler sur une retenue d'eau. Ce n’est peut-être pas une solution miracle mais c'est une solution."

Sur place, la présidente de la région Valérie Pécresse a été accueillie par la maire de la commune. "On n'est qu'à la fin de l'été et on a déjà des inondations inhabituelles en cette saison, donc on sait très bien que l'hiver va être difficile, il ne faut pas se voiler la face", lance Christine Autenzio. Au bord des larmes, elle lui fait part de sa détresse.

"Là, j'ai l'impression qu'il faut tout recommencer. Et je suis dans le même état que les habitants et les commerçants aujourd'hui." Christine Autenzio, maire de Crécy-la-Chapelle à Valérie Pécresse

Valérie Pécresse a annoncé que la région Ile-de-France allait aider les communes sinistrées avec le fonds inondation, un fonds qui permet par exemple aux communes d'acheter des équipements de pompage ou encore de commencer la rénovation des bâtiments publics sans attendre le paiement des assurances, mais elle appelle surtout à changer la loi inondation et à transférer la compétence à la région. "Il faut arrêter de donner la compétence inondation à des intercommunalités rurales de 15 000 ou 20 000 habitants, qui n'ont absolument pas les moyens de mettre en place le drainage du territoire, ni les outils d'aménagement de l'eau qui sont nécessaires", estime-t-elle.

En attendant, la décrue pourrait encore durer plusieurs jours, selon les pompiers, qui espèrent débuter rapidement la phase de pompage. Quant à l'école élémentaire qui était fermée vendredi, la maire de la commune a indiqué qu'elle espérait pouvoir la rouvrir mardi.