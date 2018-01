DIRECT. La vigilance orange levée dans six départements, neuf restent en alerte aux inondations, aux orages ou aux avalanches

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: "Je suis outré par le comportement de certains individus, là je ne ferai pas de cadeaux."



Après les crues importantes de ces derniers jours en Dordogne, le maire de la commune de Castels et Bézenac avait installé des panneaux triangulaires "inondations" pour signaler que la rivière était sortie de son lit. Mais ces panneaux ont disparu hier matin, rapporte France Bleu Périgord. L'élu a promis de porter plainte cet après-midi pour vol.

: Le niveau de la Seine était de 3,86 mètres ce matin. Elle est toujours en crue et l'eau continue de monter doucement, précise Vigicrues. Les rives du fleuve sont interdites aux promeneurs aussi bien sur la rive gauche que sur la rive droite.

: Ce matin, à Paris, la voie Georges-Pompidou est interdite aux voitures depuis le pont du Garigliano jusqu'au pont de Bir-Hakeim. Le souterrain des Tuileries est également fermé, tout comme l'axe entre les Tuileries et la voie Mazas, annonce France Bleu.

: Neuf départements sont désormais placés en vigilance orange, annonce Météo France. L'Aisne, les Ardennes, l'Aveyron, le Doubs, le Jura et la Haute-Saône ne sont plus concernés.



• Pluie/Inondation: Gard et Hérault

• Orages : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône et Var

• Inondation : Marne et Meuse

• Avalanches : Hautes-Alpes et Savoie

• Crue : Marne et Meuse



: Le temps sera encore bien pluvieux dans le Sud-Est et un fort risque d'avalanche concernera les Alpes. Retrouvez toutes nos prévisions, région par région.



: Quinze départements sont désormais placés en vigilance orange par Météo-France. L'alerte est levée pour l'Aude.



• Pluie/Inondation : Hérault



• Orages : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gard et Var.



• Inondation : Aisne, Ardennes, Aveyron, Doubs, Jura, Marne, Meuse et Haute-Saône.



• Avalanches : Hautes-Alpes et Savoie.



• Crue : Aisne, Ardennes, Aveyron, Doubs, Jura, Marne, Meuse et Haute-Saône.