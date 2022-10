Quatre départements de l'Ouest placés en vigilance orange pour des risques de "vents violents"

Quatre départements de l'Ouest sont placés en vigilance orange, lundi 31 octobre, pour des risques de "vents violents", a annoncé Météo France. Sont concernés le Finistère, le Morbihan, les Côtes-d’Armor ainsi que la Manche. Le service météorologique invite à une grande vigilance à partir de 21 heures et jusqu'à 3 heures du matin.

"Sur les départements placés en vigilance orange, le vent de secteur ouest à sud-ouest va nettement se renforcer en soirée. Pendant quelques heures, les rafales atteindront 110 à 130 km/h sur les côtes et 90 à 110 km/h dans l’intérieur des terres, le Cotentin étant le plus exposé. Ensuite, au fil de la nuit, les vents les plus forts se produiront en Manche et gagneront vers le Pas-de-Calais", a précisé Météo France.