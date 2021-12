Pyrénées-Atlantiques : la ville de Laruns dévastée par un torrent de boue

Les rues du centre-ville de Laruns (Pyrénées-Atlantiques) sont transformées en un torrent d'eau, vendredi 10 décembre. Les habitations et les commerces subissent d'importants dégâts. "L'eau est entrée par les portes. Il faut que ça parte puisque la pompe ne pompe pas suffisamment, donc il faut que j'enlève toute l'eau qu'il y a dans le restaurant", témoigne Isabelle Sanchette, restauratrice.

Vigilance rouge

À l'extérieur, les équipes de la mairie, aidées de riverains, empilent les pierres pour monter des caniveaux de fortune à la hâte. 500 mètres plus haut, il a fallu construire un barrage provisoire pour évacuer l'eau des affluents du gave. Les dégâts semblent supérieurs à ceux des inondations de 2019. "C'est dix fois plus", estime René Erreçaret, un habitant de Laruns. Pierre Vidal, un menuisier, a perdu tout son matériel de découpe de bois, noyés sous 80 cm d'eau au milieu de la nuit. La pluie continue de tomber et d'importants cumuls sont encore attendus. Le département des Pyrénées-Atlantiques a été place en vigilance rouge pour les crues.