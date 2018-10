Pluies, inondations et orages : cinq départements du Sud-Est maintenus en vigilance orange

Des pluies orageuses sont attendues ce mercredi sur le pourtour méditerranéen.

Après la neige, la pluie. Cinq départements du sud de la France, l'Aveyron, le Gard, l'Hérault et la Lozère, et le Var sont maintenus en vigilance orange pour des risques de pluies, d'inondations et de crues, rapporte Météo France, mercredi 31 octobre. Le Var est aussi placé en alerte pour orages.

Le département du Var est maintenu en vigilance orange pour une "forte crue prévue sur la Nartuby", un affluent du fleuve Argens dans lequel il se jette au niveau de la commune du Muy. Des pluies orageuses se mettront en place dès l'aube de mercredi sur le pourtour méditerranéen. Elles seront soutenues toute la journée et se renforceront dans l'après-midi notamment sur le relief cévenol où les cumuls seront à surveiller. Ces pluies atteindront par endroits 200 mm.

Selon les chiffres d'Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution de courant, 45 000 foyers sont encore privés d'électricité mercredi matin (hors Corse) après les fortes chutes de neige et de pluie qui ont touché de nombreux départements. Les principales régions touchées, mardi soir, sont l'Auvergne Rhône Alpes et le Centre Val de Loire.