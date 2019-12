Philippines : un typhon meurtrier isole les habitants

Les Philippines sont sous les assauts du typhon Phanfone le 25 décembre. L'archipel a subi des rafales de vent allant jusqu'à 200 km/h. Un premier bilan fait état de 16 morts dans les localités des îles Visayas. Et de nombreux touristes venus passer les fêtes sur îles Boracay et Coron demeurent aujourd'hui coupés du monde. Après le passage du typhon, les Philippines se sont réveillées ce matin dévastées. De nombreuses routes sont impraticables. L'électricité est coupée, ce qui rend très difficile les communications par internet ou téléphone portable.

Une vingtaine de typhons chaque année aux Philippines

Les liaisons maritimes, essentielles dans le pays, constitué de plus de 7 600 îles, sont interrompues, ainsi que les liaisons aériennes. Sur la plage de San José, des bateaux échoués témoignent de la violence de la tempête. On ne connaît pas encore l'état complet des destructions provoquées par le passage du typhon Phanfone. Aux Philippines, la majorité de la population est catholique et des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de quitter leur maison pour passer Noël dans des abris de fortune. Situées en zone tropicale, les Philippines subissent chaque année une vingtaine de typhons.

