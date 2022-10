Pas-de-Calais : les dégâts de la tornade à Bihucourt, où la moitié des maisons ont été frappées

Le phénomène a duré une poignée de secondes mais il a été violent. Une tornade s’est abattue dimanche sur la commune de Bihucourt et plusieurs maisons ont été détruites.

C’est un spectacle de désolation, d’une ampleur rarement vue dans le Pas-de-Calais. Dans le village de Bihucourt, de 350 habitants, plus de la moitié des maisons ont été éventrées, la toiture a été arrachée par la force du vent. "Avec le souffle, tout a explosé", constate un habitant. Le phénomène n’a duré que quelques minutes mais a tout emporté sur son passage. "On est en vie, c’est le principal", se rassure-t-il. Son voisin a eu plus de chance. La maison de sa sœur, partie en vacances, a échappé de peu aux dégâts.



Les sinistrés doivent être évacués

Il est près de 19 heures, dimanche 23 octobre, lorsque la tornade s’est formée au cœur de la campagne. Les vents violents ont ensuite ravagé une centaine de maisons, principalement dans le centre du village. "Je voyais les arbres du voisin qui s’arrachaient et qui tombaient sur sa maison", raconte un homme. Aucune victime n’est à déplorer mais les sinistrés doivent être évacués afin de sécuriser la zone.