Ouragan Dorian : vers un nouveau "Katrina" en Floride ?

Alors que l'ouragan Katrina qui avait ravagé la Nouvelle-Orléans en 2005 était de catégorie 5, Dorian est placé en catégorie 4. "Pour vous donner une image, 5 ça souffle la maison et 4 ça endommage gravement le toit mais ça peut aussi emporter des murs. Les habitants de Floride ont raison de se préparer, de se protéger et de stocker des vivres et de l'eau parce que le temps que ça passe pendant trois ou quatre jours, la vie va s'arrêter", détaille Agnès Vahramian en direct de la plage de West Palm Beach (Floride).

Une trajectoire très incertaine

"Dorian est à peu près à 400 km de cette plage. Il a ralenti et le problème c'est que sa trajectoire est très incertaine. On ne sait pas si son œil va frapper au sud, au milieu de la Floride ou encore vers le Nord. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il est en train de se gorger d'eau et qu'on attend des inondations.(...) Il y a encore quelques plaisanciers et quelques vacanciers qui profitent de ces derniers instants avant l'ouragan", conclut l'envoyée spéciale.

Le JT

Les autres sujets du JT