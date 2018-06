Orages : plus de 750 interventions des pompiers en Alsace, en Moselle et dans le Pas-de-Calais

Les violents orages et les fortes pluies ont entraîné des inondations. La nuit de jeudi à vendredi a été très agitée pour les sapeurs-pompiers.

Avec plus de 750 interventions, les pompiers du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de Moselle et du Pas-de-Calais n'ont pas arrêté dans la nuit du jeudi 31 mai au vendredi 1er juin, rapportent France Bleu Alsace, France Bleu Lorraine Nord et France Bleu Nord. De nombreuses habitations ont été inondées en raison du cumul important de pluies. Deux personnes bloquées dans leurs voitures ont également été sauvées à Gougenheim (Bas-Rhin).

Un paysage de "désolation"

Dans cette même commune, deux familles ont perdu leur appartement et vont être relogées. De "gros dégâts" sont à déplorer dans un restaurant et une boucherie, contraignant 23 personnes à être au chômage technique. "C'est vraiment le début de la désolation" ce matin, témoigne le maire de la ville Frédéric Schoenhentz à France Bleu Alsace. "On a pris au plus haut 1,70 mètres d'eau, dans la partie basse du village. Même les maisons avec des rez-de-chaussée surélevés ont été inondées de plus de 40 centimètres".

#Orages : le village de Gougenheim (Bas-Rhin) couvert de boue, on a compté jusqu'à 1,7m d'eau https://t.co/wZONr8jt3U pic.twitter.com/iPzp5ZOejg — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) 1 juin 2018

Les trombes d'eau qui se sont abattues sur l'Alsace ont contraint à interrompre pendant une heure la finale de la Coupe de France féminine de football, qui se jouait au stade de la Meinau à Strasbourg, entre le PSG et Lyon.

Des routes coupées

Les pompiers du Pas-de-Calais sont eux intervenus près de 180 fois, notamment dans les secteurs du Ternois, du Béthunois et le sud d'Arras. Trois occupants d'une voiture prise par les eaux à Ligne-Saint-Flochel ont dû être évacués. Plusieurs routes ont été coupées.

En Moselle, les pompiers sont intervenus une soixantaine de fois dans la nuit, dont la moitié dans le secteur de Sarreguemines, dans l'est du département. Une maison a été foudroyée dans la ville, une personne a été légèrement blessée et un bébé de 22 mois a fait un léger malaise. Une dizaine de personnes ont dû être évacuées.