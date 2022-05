Orages : Météo France place six départements du nord-ouest de l’Hexagone en vigilance orange

La vigilance est de mise pour six départements de Normandie. Dimanche 15 mai, Météo France a placé la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne et la Sarthe en alerte orange pour des risques d'orages. Le risque sera particulièrement élevé entre 15 heures et 21 heures. Selon le bulletin de Météo France, les orages gagneront "une grande partie du pays" dans l'après-midi et la soirée.

"Certains s’annoncent virulents, s’accompagnant de fortes de précipitations, de grêle et de rafales de vent voisines de 100 km/h", prévient Météo France dans son bulletin. Et de souligner : "Les régions les plus exposées s’étendent de la Normandie en direction du Val de Loire." Si les intempéries devraient persister dans la nuit de dimanche à lundi, Météo France précise qu'elles seront "moins intenses que les précédentes".