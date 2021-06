Orages : le Nord, le Pas-de-Calais et l'Aisne placés en vigilance orange par Météo France

Le ciel va gronder dans le nord de la France. Météo France a placé, vendredi 4 juin, les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne en vigilance orange en raison d'orages. L'alerte entrera en vigueur à 13 heures, précise le prévisionniste dans son dernier bulletin, publié à 11 heures. "Les orages les plus violents [sont] prévus sur l'est des Hauts-de-France", ajoute Météo France. "Au sein des plus fortes cellules orageuses on pourra avoir des cumuls de 30 à 60 mm en moins d'une heure, avec parfois de la grêle", ajoute le service météo.