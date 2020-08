Orages : des campings évacués et des maisons foudroyées dans le Morbihan et le Finistère

Les pompiers sont intervenus plus de 200 fois dans la nuit de samedi à dimanche.

De violents orages ont frappé une partie de la Bretagne dans la soirée de samedi 15 août, rapporte France Bleu Breizh Izel. Des maisons ont été foudroyées, des campings évacués et les sapeurs-pompiers du Morbihan et du Finistère sont intervenus plus de 200 fois.

Pas de blessés parmi les campeurs

Les sapeurs-pompiers du Morbihan ont procédé à une cinquantaine d'interventions, notamment sur les îles d'Houat et Hoedic, ainsi que sur la presqu'île de Quiberon. Le sous-préfet de Lorient, Pierre Clavreuil, a indiqué à France Bleu qu'il y a eu "trois évacuations partielles de camping à Hœdic, Houat et Plouharnel". Aucun blessé n'est à signaler selon Pierre Clavreuil, "mais des campeurs ont dû être relogés dans des structures communales". "La foudre a frappé à Belz et sur une habitation à Le Bono, il y aura un relogement à envisager, au moins à titre provisoire", a-t-il ajouté.

Dans le Finistère, les pompiers sont intervenus à 151 reprises principalement pour des inondations, des arbres tombés sur la chaussée, ainsi que pour quelques accidents de la route. La foudre a frappé quelques cheminées dans le département. "Depuis sept ans que je suis en Bretagne, je n'ai jamais vu ça", a témoigné auprès de France Bleu Breizh Izel Alexandra, une habitante de Landudal dans le Finistère. "C'était l'apocalypse", a-t-elle ajouté.