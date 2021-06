Orages : certains agriculteurs ont subi des dégâts "catastrophiques", selon la présidente de la FNSEA

En Ile-de-France et notamment en Seine-et-Marne, les intempéries ont entraîné des coulées de boue dans les cultures céréalières.

Les orages qui sévissent depuis samedi en France ont causé par endroits des dégâts "catastrophiques" dans les exploitations agricoles de nombreuses régions, s'est alarmée mardi 22 juin la présidente du syndicat majoritaire de la profession, la FNSEA. "Il y a de sacrés bobos, de sacrés dégâts, a déclaré Christiane Lambert à l'AFP. Chez moi dans le Saumurois, dans le sud du Maine-et-Loire, de la grêle a complètement ravagé des vignes."

En Ile-de-France et notamment en Seine-et-Marne, ont entraîné des coulées de boue dans les cultures céréalières. Christiane Lambert a également rapporté d'"énormes dégâts" en Bourgogne-Franche-Comté, avec parfois "des parcelles détruites à 100%" en Côte-d'Or, "idem dans le Doubs, avec des grêlons de 10 centimètres de diamètre". Même constat dans l'Yonne et la Saône-et-Loire, avec des dégâts sur les cultures céréalières et sur les vignes.

"Sur les cultures d'hiver et de printemps [comme le blé et orge], tout est haché menu" chez des exploitants qui "pensaient se refaire une santé" cette année grâce au niveau élevé des cours des céréales, a déclaré Christiane Lambert. "Psychologiquement, c'est épouvantable, ils ont vu tout s'effondrer en un quart d'heure", a-t-elle encore déploré. "Ce qui est impressionnant, c'est la violence des orages et le fait que ça touche les trois quarts de la France, a conclu la présidente de la FNSEA. La répétition des événements est très préoccupante, ça prouve que le changement climatique est à l'œuvre dans toutes ses dimensions."